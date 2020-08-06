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В Казахстане расширили список запрещенных для курения мест

Размер штрафа увеличили почти в два раза, он составляет 42 тысячи тенге.

Фото : pravda.ru6 августа 2020, 06:44

В Казахстане расширили перечень запрещенных мест для курения, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Любителям кальянов нужно быть более осторожными в выборе места для курения. Свободными от дыма теперь назвали крытые автобусные остановки, детские площадки, метро и подземные переходы.

Курить там запретили электронные сигареты, кальян и все виды табачных изделий.

У нас молодежь часто употребляет кальяны в заведениях. Теперь они полностью попали под запрет. И в кафе, и в общественных местах, и в летниках, и на улицах кальяны, если кто хочет курить, то он сможет только у себя дома. Кроме того, купить табак и различные смеси для кальяна теперь можно только с 21 года, продавцы обязаны требовать удостоверение личности, - отметил исполнительный директор Ассоциации по реализации алкогольной и табачной продукции Темирлан Жакипбеков.

Еще одно новшество – табак и кальянные смеси нельзя будет демонстрировать на витрине. Это правило вступает в силу со следующего года. Несмотря на антикальянные ограничения, только в июле столичные полицейские зарегистрировали 20 нарушений. Сотрудники правоохранительных органов проводят рейды ежедневно.

Попутно проверяем граждан, есть ли у них регистрация в городе, может быть, кто-то находится в состоянии алкогольного опьянения в этих местах, потребление табачных изделий, кальяны и так далее в увеселительных заведениях. За курение кальяна в неположенном месте могут оштрафовать. Размер штрафа увеличили почти в два раза, он составляет 42 тысячи тенге, - рассказал начальник управления Местной полицейской службы Госман Жакин.


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