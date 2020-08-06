Школы можно открывать там, где распространение вируса удалось взять под контроль - ВОЗ

Родителей призвали принять во внимание всю имеющуюся информацию и эпидемиологическую ситуацию в данной местности прежде, чем посылать ребенка в школу.

По словам экспертов ООН, дети младшего возраста в целом менее подвержены заражению и не являются активными переносчиками инфекции, тогда как дети постарше "более активно участвуют в распространении болезни", сообщает zakon.kz.

Как пишет сайт ООН, эти данные крайне актуальны сегодня, когда власти во многих странах мира намерены открыть школы.

Мы все хотим, чтобы школы открылись, а дети могли вернуться за парты, - подчеркнули представители ВОЗ.

Они напомнили, что школа – это не просто место, где дети получают знания, для многих несовершеннолетних это возможность избежать эксплуатации и защититься от насилия.

Школы можно открывать там, где распространение вируса удалось взять под контроль, я говорю не о полном отсутствии инфекции, а о возможности контролировать ситуацию. Однако там, где COVID-19 распространяется бесконтрольно, ситуация значительно ухудшится, если открыть школы, - подчеркнул Майк Райан.

Но даже там, где условия позволяют вернуть детей в учебные заведения, открывая школы, необходимо принимать меры предосторожности, чтобы предотвратить новые вспышки. При этом дети с сопутствующими заболеваниями нуждаются в дополнительной защите.

Майк Райан призвал родителей таких детей принять во внимание всю имеющуюся информацию прежде, чем посылать ребенка в школу, в том числе площадь школьных помещений, количество учеников и эпидемиологическую ситуацию в данной местности.

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