В Казахстане за сутки выявили 1060 новых случаев коронавируса

Всего в стране подтверждено 95 942 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 5 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 1060 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 547 ,

- бессимптомных носителей - 513.

Всего в стране подтверждено 95 942 случаев, из них:

в городе Алматы - 12820(+180),

в городе Нур-Султан -12344(+210),

в Атырауской области - 10467(+46),

в Карагандинской области - 9075(+87),

в ВКО - 6953(+97),

в ЗКО - 6102(+53),

в городе Шымкент - 5044(+19),

в Алматинской области - 4577(+64),

в Жамбылской области - 3764(+40),

в Павлодарской области - 3447(+42),

в СКО - 3374(+49),

в Кызылординской области -3110(+14),

в Актюбинской области - 3083(+11),

в Мангистауской области - 3030(+35),

в Костанайской области - 2953(+45),

в Туркестанской области - 2902(+30),

в Акмолинской области - 2897(+38).

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