В Казахстане за сутки выявили 1060 новых случаев коронавируса
Всего в стране подтверждено 95 942 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 5 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 1060 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 547 ,
- бессимптомных носителей - 513.
Всего в стране подтверждено 95 942 случаев, из них:
в городе Алматы - 12820(+180),
в городе Нур-Султан -12344(+210),
в Атырауской области - 10467(+46),
в Карагандинской области - 9075(+87),
в ВКО - 6953(+97),
в ЗКО - 6102(+53),
в городе Шымкент - 5044(+19),
в Алматинской области - 4577(+64),
в Жамбылской области - 3764(+40),
в Павлодарской области - 3447(+42),
в СКО - 3374(+49),
в Кызылординской области -3110(+14),
в Актюбинской области - 3083(+11),
в Мангистауской области - 3030(+35),
в Костанайской области - 2953(+45),
в Туркестанской области - 2902(+30),
в Акмолинской области - 2897(+38).
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!