Еще 1840 казахстанцев выздоровели от коронавируса

Всего в стране выздоровели – 68 871 человек от COVID-19.

В Казахстане 1840 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 172,

в городе Алматы - 164,

в городе Шымкент - 37,

в Актюбинской области - 365,

в Алматинской области - 449,

в Атырауской области - 33,

в Восточно-Казахстанской области - 209,

в Жамбылской области - 55,

в Западно-Казахстанской области - 31,

в Карагандинской области - 38,

в Костанайской области - 48,

в Кызылординской области - 5,

в Мангистауской области - 19,

в Павлодарской области -163,

в Северо-Казахстанской области - 37,

в Туркестанской области - 15.

Всего в стране выздоровели – 68 871 человек от COVID-19.

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