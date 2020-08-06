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Еще 1840 казахстанцев выздоровели от коронавируса

Всего в стране выздоровели – 68 871 человек от COVID-19.

Фото : rus.azattyq-ruhy.kz6 августа 2020, 08:16

В Казахстане 1840 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 172,
в городе Алматы - 164,
в городе Шымкент - 37,
в Актюбинской области - 365,
в Алматинской области - 449,
в Атырауской области - 33,
в Восточно-Казахстанской области - 209,
в Жамбылской области - 55,
в Западно-Казахстанской области - 31,
в Карагандинской области - 38,
в Костанайской области - 48,
в Кызылординской области - 5,
в Мангистауской области - 19,
в Павлодарской области -163,
в Северо-Казахстанской области - 37,
в Туркестанской области - 15.

Всего в стране выздоровели – 68 871 человек от COVID-19.


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