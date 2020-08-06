После 10-летнего простоя запущен кожевенно-меховой комбинат в Семее

Новый инвестор за два месяца подготовил простаивающее производство к запуску и выпустил первую партию продукции.

3 июня 2020 года между АО "Инвестиционный фонд Казахстана" и компанией ТОО "Semey Tannery", входящей в международную группу компаний Kusto Group, был подписан договор аренды имущества с правом последующего выкупа кожевенно-мехового комбината в Семее, сообщает zakon.kz.

Комбинат интересен отечественному инвестору в рамках общей стратегии развития проектов животноводства в Казахстане и cтанет потребителем побочной продукции сельскохозяйственной отрасли – шкур КРС.

Инвестор за 2 месяца подготовил территорию и оборудование завода к запуску. Комбинат запущен по его основному виду деятельности: переработке шкур КРС, производству и реализации экспортоориентированного полуфабриката хромового дубления wet blue.

Сейчас на комбинате работает более 60 человек, это техспециалисты, ранее работавшие здесь, на заводе, и специалисты местного шиферного завода. Количество персонала будет увеличиваться по мере загрузки мощностей комбината, планируем до 200 человек набрать. Нами проведены все необходимые работы: чистка канализации, охрана объекта, проверка работоспособности всего оборудования. Так, где-то понадобился частичный ремонт, восстановлена кровля, помещения раскомандировок, сделаны душевые для работников. На сегодня пуско-наладочные работы мы провели, выпустили экспериментальную партию объемом более 3000 квадратных метров готовой продукции - полуфабриката wet blue, - сообщил исполнительный директор ТОО "Semey Tannery" Руслан Бисенов.

Изготовление полуфабриката высококачественной кожи wet blue - трудоемкий трехфазный дубильный процесс, который требует профессионального подхода и специализированных знаний. Эту продукцию, помимо высокого качества, отличает прочность, приемлемая себестоимость и невысокая цена.

Максимальная мощность комбината может составить выпуск 1,7 млн. кв. м полуфабриката wet blue в год. Сырье и необходимые химические препараты, используемые в технологии производства, поставляются местными поставщиками, а также частично закупаются из России.

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