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В Алматинской области смягчили карантин 

Откроются рынки по продаже строительных материалов, запасных частей транспортных средств (за исключением крытые продовольственные и непродовольственные рынки).

Фото : khabar.kz6 августа 2020, 09:20

В Алматинской области смягчили карантин, сообщает zakon.kz.

И.о. главного государственного санитарного врача Алматинской области А.Чарапиева внес изменения и дополнения в постановление от 2 августа 2020 года №23 "О строгих карантинных мерах на территории Алматинской области".

Откроются рынки по продаже строительных материалов, запасных частей транспортных средств (за исключением крытых продовольственные и непродовольственные рынков), - говорится в постановлении.

Также разрешат перевозить людей общественным транспортом с установленным равномерным графиком с увеличением количества общественного транспорта на маршрутах внутри населенных пунктов.


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