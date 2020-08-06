В Алматинской области смягчили карантин
Откроются рынки по продаже строительных материалов, запасных частей транспортных средств (за исключением крытые продовольственные и непродовольственные рынки).
Фото : khabar.kz6 августа 2020, 09:20
В Алматинской области смягчили карантин, сообщает zakon.kz.
И.о. главного государственного санитарного врача Алматинской области А.Чарапиева внес изменения и дополнения в постановление от 2 августа 2020 года №23 "О строгих карантинных мерах на территории Алматинской области".
Откроются рынки по продаже строительных материалов, запасных частей транспортных средств (за исключением крытых продовольственные и непродовольственные рынков), - говорится в постановлении.
Также разрешат перевозить людей общественным транспортом с установленным равномерным графиком с увеличением количества общественного транспорта на маршрутах внутри населенных пунктов.
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