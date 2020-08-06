50 домов или 1 877 квартир введено в эксплуатацию в Акмолинской области за два года

Общий жилой фонд по области составляет 127 963 домов или 16,6 млн кв.м.

Вопросы ремонта и обновления жилищного фонда, актуальны для всех регионов нашей республики, и без этого попросту невозможно дальнейшее индустриально-инновационное развитие Казахстана. Ведь от развития инфраструктуры того или иного населенного пункта зависит весь жизненный уклад и настрой, проживающих там людей. О мерах, предпринимаемых для развития жилищного сектора и обеспечения содержания жилищного фонда в Акмолинской области, в беседе с журналистом zakon.kz рассказал заместитель руководителя управления энергетики и жилищно коммунального хозяйства Тимур Хамзин.

- Какое количество домов составляет на данный момент жилищный фонд Акмолинской области?

- Общий жилой фонд по области составляет 127 963 домов или 16,6 млн.кв.м. Из них 29 751 многоквартирных жилых домов (МЖД) или 9,2 млн.кв.м. В них расположено 170 458 квартир.

- Сколько новых домов (какое количество квартир) сданы в эксплуатацию за последние 2-3 года?

- За последние два года в Акмолинской области введено в эксплуатацию 50 домов или 1 877 квартир в том числе: в рамках государственной программы жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" 34 дома или 1274 квартир, с целью переселения жителей из паводкоопасной зоны Атбасарского района 11 домов или 495 квартир. С целью переселения жителей поселка Красногорский Есильского района 4 дома или 8 квартир. Для сотрудников полиции города. Щучинск за счет средств МВД – 1 дом или 100 квартир.

- Сколько старых домов уже отремонтированы, сколько находятся в удовлетворительном состоянии, и сколько требуют ремонта?

- В рамках программы модернизации ЖКХ отремонтировано 120 МЖД. В удовлетворительном состоянии 28 231 МЖД. Требуют капремонта 1 520 МЖД.

- Что делается в области для развития инженерной инфраструктуры, в частности для благоустройства дворовых территорий, ремонта подъездных автодорог, модернизации освещения, арычной системы и т.д.?

- Из 3 707 дворовых территорий МЖД в удовлетворительном состоянии – 2 370. Отремонтировано 496 дворовых территорий МЖД. Только 2020 году выделено на ремонт дворовых территорий МЖД в городах Кокшетау, Степногорск и селе Шортанды в рамках дорожной карты занятости (ДКЗ) выделено 731 млн тенге и с областного бюджета 33 млн тенге.

- Разработана ли какая-то определенная Программе модернизации ЖКХ на ближайшие годы, и как проводится работа по модернизации жилищного фонда в части ремонта многоквартирных жилых домов?

- В рамках государственной программы жилищно-коммунального развития "Нурлы жер" на 2020-2025 годы необходимо отремонтировать в 2020-2025 годы 795 МЖД, чтобы достичь ежегодного снижения доли домов требующих капитального ремонта.

- Существует ли определенная единая специализированная уполномоченная организация (СУО), которая занимается модернизаций жилищного фонда Акмолинской области?

- На сегодняшний день осуществляют деятельность по сбору средств за проведенные ремонты ЕРЦ при СПК "Есиль" в городе Кокшетау, СУО "Степногорское ЕРЦ" в городе Степногорск, в Бурабайском районе – ТОО "Жана турмыс -2020".

- Сколько денег на проведение ремонта домов выделено из республиканского и местного бюджетов, на какие именно цели они предназначены, и сколько уже использовано по назначению?

- В рамках государственной программы на капитальный ремонт МЖД выделено из республиканского бюджета 1 892 млн тенге. Отремонтировано 96 МЖД. Также за счет возвратных средств на общую сумму 655 млн тенге отремонтировано 24 МЖД.

Подготовил Владимир Демидов

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