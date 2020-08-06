Казахстанец переплыл Иссык-куль, готовясь к Олимпийским играм

Это большое достижение для казахстанского плавания на открытой воде.

Казахстанский пловец Виталий Худяков, обладатель олимпийской лицензии в Токио-2020 в плавании на открытой воде, переплыл озеро Иссык-куль в Кыргызстане с севера на юг за рекордное время, передает zakon.kz.

Наш соотечественник стартовал на северном берегу озера из Чолпон-Аты ранним утром около 5:15. Температура воды в озере была не самой высокой, всего 18-19 градусов Цельсия, поэтому Виталий плыл в специальном гидрокостюме TYR.

Через 13 часов 13 минут Худяков финишировал на южном побережье озера, на пляже Каджи-Сая. Известно, что Виталий в общей сложности преодолел 56,2 км. Данное время и дистанция зафиксированы Федерацией плавания Кыргызстана, Анарбаевым Ахметом Алиевичем. Максимальная глубина на маршруте через Иссык-куль составила 523 метра.

Добавим, что это большое достижение для казахстанского плавания на открытой воде. Данный заплыв через Иссык-куль Худяков совершил в рамках подготовки к Олимпийским играм-2020 в Токио, которые запланированы на лето 2021 года. Ранее пловец участвовал в Олимпиаде-2016. Также Виталий является 4-кратным чемпионом Азии по плаванию в открытой воде, 3-кратным чемпионом Пляжных Азиатских игр, на чемпионатах мира занимал места в Топ-10. Тренерами Виталия являются Евгений Худяков и Бекен Таспаев.

Подготовил Альберт Ахметов

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