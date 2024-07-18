Казахстанец погиб на Иссык-Куле

Фото: pixabay

На Иссык-Куле в районной больнице скончался казахстанец после наезда катера. Трагедия произошла на пляже одного из центров отдыха в селе Кара-Ой, сообщает Zakon.kz.

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