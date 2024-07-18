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Казахстанец погиб на Иссык-Куле

Казахстанец погиб на Иссык-Куле, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 15:28 Фото: pixabay
На Иссык-Куле в районной больнице скончался казахстанец после наезда катера. Трагедия произошла на пляже одного из центров отдыха в селе Кара-Ой, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о произошедшем на озере поступило в ОВД Иссык-Кульской области 15 июля 2024 года из больницы.

"В медучреждение был доставлен 42-летний уроженец Балыкчи, ныне гражданин Казахстана. Он получил серьезные травмы. Трагедия произошла на пляже одного из центров отдыха в селе Кара-Ой", – говорится в сообщении издания 24.kg.

Владельцем катера оказался 32-летний местный житель. Водным транспортом управлял 18-летний парень.

16 июля пострадавший скончался от полученных травм. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По фактам, как отмечено в публикации, возбуждены уголовные дела по двум статьям. Ведется следствие.

Ранее сообщалось о повторном задержании племянника президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Улана Жапарова подозревают в крупном мошенничестве.

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Анастасия Московчук
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