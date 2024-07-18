Казахстанец погиб на Иссык-Куле
Фото: pixabay
На Иссык-Куле в районной больнице скончался казахстанец после наезда катера. Трагедия произошла на пляже одного из центров отдыха в селе Кара-Ой, сообщает Zakon.kz.
Сообщение о произошедшем на озере поступило в ОВД Иссык-Кульской области 15 июля 2024 года из больницы.
"В медучреждение был доставлен 42-летний уроженец Балыкчи, ныне гражданин Казахстана. Он получил серьезные травмы. Трагедия произошла на пляже одного из центров отдыха в селе Кара-Ой", – говорится в сообщении издания 24.kg.
Владельцем катера оказался 32-летний местный житель. Водным транспортом управлял 18-летний парень.
16 июля пострадавший скончался от полученных травм. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
По фактам, как отмечено в публикации, возбуждены уголовные дела по двум статьям. Ведется следствие.
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