Китаец отсидел 27 лет в тюрьме за убийство, которое не совершал

Настоящего убийцу двух мальчиков так и не нашли.

Жителя восточного Китая выпустили из тюрьмы после 27 лет заключения, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

История начались в октябре 1993 года, когда тела двух мальчиков были обнаружены в Цзиньсяне, столице провинции Цзянси. Чжан Юхуань был соседом мальчиков. Он стал подозреваемым в убийстве, мужчину задержали. В январе 1995 года суд в Наньчане признал его виновным и приговорил к смертной казни. Позже приговор был изменен на пожизненное заключение после двух лет заключения в тюрьме.

Мужчина заявил, что во время допросов его пытали полицейские. Он настаивал на своей невиновности. В марте 2019 года Верховный суд Китая согласился вновь рассмотреть это дело. В июле мужчину оправдали из-за недостатка доказательств.

После изучения материалов мы обнаружили, что нет никаких прямых доказательств, которые могли бы подтвердить причастность Чжана. Мы приняли предложение прокуратуры и признали его невиновным, - сообщил судья Верховного суда Тянь Ганлин.

Настоящего убийцу двух мальчиков так и не нашли.

У мужчины есть два сына от своей бывшей жены, с которой они развелись 11 лет назад. Она снова вышла замуж, но продолжала помогать Чжану.

Суд заявил, что мужчина имеет право на получение компенсации за незаконное осуждение.

Я буду вести переговоры о точной сумме компенсации с моим клиентом. Мы также планируем привлечь к ответственности тех, кто допустил судебные ошибки в этом деле, - сказал адвокат мужчины Ван Фэй.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!