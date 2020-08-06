Женщина выдавала себя за мужчину, обворовывая людей в столице 

Граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, просят обратиться в полицию.

В Нур-Султане задержана мошенница, которая представившись мужчиной, обманула пенсионерку, сообщает zakon.kz.

Женщина, представляясь мужским именем, просила у прохожих телефоны для звонка и скрывалась с места происшествия. Провернуть аферы ей удалось, пользуясь своим внешним сходством с мужчиной. Похищенные сотовые телефоны она продавала случайным людям по ценам ниже рыночных, - рассказали в пресс-службе в ДП города.

25 июля возле торгового дома подозреваемая подошла к пожилой женщине и попросила телефон для срочного звонка. Получив телефон в руки, девушка скрылась в неизвестном направлении, прихватив его с собой. Пенсионерка оценила ущерб от кражи в размере 30 тысяч тенге.



В настоящее время в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование по 4 фактам мошенничества по статье 190 УК РК. Задержанная водворена в изолятор временного содержания (ИВС), проводится проверка ее причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории Республики.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, просим обратиться в Департамент полиции г.Нур-Султан по адресу: Бейбітшілік,19 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-61-51; 71-60-69, 8-702-500-97-29 либо 102, - сообщили в полиции.

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