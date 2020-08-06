Адвокат Ефремова погубит его - мнение

Эльмана Пашаева несколько раз исключали из адвокатских палат.

Стратегия защиты актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы - губительна для него. Такое мнение выразил почетный адвокат России Александр Островский, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

По мнению специалиста, отказавшийся признать вину в аварии Ефремов стал жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева.

Это только ухудшает отношение суда к Ефремову, ведь он отрицает очевидные вещи. Если бы он признал вину, то это было бы одним из смягчающих обстоятельств, - сказал он.

Эксперт также выразил сомнения в психическом здоровье Пашаева, напомнив, что юриста несколько раз исключали из адвокатских палат. Островский добавил, что расценивает защитника актера как шарлатана.

5 августа Пресненский районный суд Москвы начал рассмотрение дела Ефремова по существу.

Прокурор зачитала обвинительное заключение, однако актер не признал вину. По словам артиста, он "ничего не помнит". Его адвокат настаивает на том, что нет доказательств нахождения Ефремова за рулем в момент аварии.

ДТП произошло на Смоленской площади в Москве 8 июня. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице.

Экспертиза показала, что Ефремов был нетрезв. Через несколько дней после ДТП актер записал видеообращение с извинениями и отметил, что "не отмажется", так как "все всё видели" и камеры засняли аварию.

Позднее Пашаев заявил, что сам написал Ефремову текст обращения.

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