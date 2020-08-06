Боец Арман Оспанов о своих шансах в UFC и дебютах казахстанцев

Он должен был дебютировать в июне, но планы изменил коронавирус.

Завершивший сотрудничество с АСА казахстанский боец смешанных единоборств Арман Оспанов рассказал о планах на будущее, возможности попасть в UFC и оценил дебюты соотечественников в сильнейшем промоушене ММА, передает zakon.kz.

О своих переговорах с UFC Арман Оспанов рассказал в эфире Youtube-канала ММАТИКА. По словам Армана, он мог выступить на турнире UFC, который планировалось провести в Казахстане в июне. Но, увы, все планы поломала пандемия коронавируса. Теперь ожидается, что его дебютный бой в промоушне пройдет осенью.

Также боец оценил дебютные бои в UFC двух соотечественников - Марии Агаповой и Жалгаса Жумагулова.

Я посмотрел отрывок боя Марии Агаповой, она заявила о себе хорошо. По поводу Жалгаса, он мой одноклубник, вы знаете, мы в одном клубе Arlan MMA Pro. Что ему не хватило? Другой промоушен, не дрался много, простой был. Из-за пандемии тренировки пошли не так, как нужно, наверное. Но кровь из носа, надо заявить себя по-другому в этом промоушене. Хочу сказать, что в психологическом плане в UFC в первый раз надо было драться, как в последний. Тем более, что это мировой промоушн. От Жалгаса [Жумагулова], от меня тоже, все наши болельщики, вся страна ждет другого — все ждут нокаута, ждут зрелищного боя. Надо это им показать, - сказал Арман Оспанов.

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