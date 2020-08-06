В Бейруте взорвалась аммиачная селитра с российского судна

Сухогруз был задержан из-за грубых нарушений правил эксплуатации.

Взорвавшаяся в бейрутском порту аммиачная селитра, вероятно, была конфискована 6 лет назад с судна, принадлежащего российскому бизнесмену Гречушкину, сообщает zakon.kz.

Аммиачная селитра, которая взорвалась в порту Бейрута, возможно, была конфискована в 2014 году с ходившего под молдавским флагом судна Rhosus. Как сообщил ливанский телеканал LBCI, такого мнения придерживается Высший совет обороны Ливана. Позднее эту информацию подтвердили в представительстве Международной федерации транспортных рабочих (МФТ) в Новороссийске.

По сведениям федерации, сухогруз был задержан в 2014 году в Бейруте из-за грубых нарушений правил эксплуатации и невыплаты зарплаты экипажу.

Как отмечает dw.com, когда Rhosus был арестован в бейрутском порту, судовладельцем значилась кипрская компания Teto Shipping, а фактическим владельцем был проживающий на Кипре уроженец Хабаровска, предприниматель Игорь Гречушкин, утверждают моряки, работавшие на Rhosus.

Судно перевозило 2750 тонн селитры из грузинского Батуми в Мозамбик, когда в сентябре 2013 года из-за неполадок на борту сделало незапланированную остановку в Бейруте. Инспекция запретила экипажу выводить судно из порта, а аммиачная селитра была перемещена с него на один из портовых складов.

По словам премьер-министра Ливана Хасана Диаба, мощные взрывы, прогремевшие 4 августа в Бейруте были вызваны детонацией 2750 тонн аммиачной селитры (нитрат аммония), которая в течение шести лет хранилась на складе без соблюдения мер предосторожности. В результате двух взрывов погибли по меньшей мере 135 человек, около 5 тысяч получили ранения, несколько кварталов города полностью разрушены.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!