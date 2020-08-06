Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины из-за бойцов ЧВК

Кроме этого лидер Беларуси высказался о выборах на пост президента.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. Об этом глава государства заявил на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании, передает zakon.kz со ссылкой на БЕЛТА.

Кроме этого лидер Беларуси высказался о выборах на пост президента.

Понятно, что выборы начались, досрочное голосование идет, но будет нелишним с учетом опыта на сегодняшний день еще раз оценить текущую ситуацию и, если потребуется, выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности на ближайший период. Детали обстановки нам всем известны, повторяться не следует. Однако, если есть новые моменты, прошу руководителей ведомств доложить и внести соответствующие предложения, - сказал Александр Лукашенко.

Президент повторил уже поставленную ранее задачу МВД и Генеральной прокуратуре: все, кто оскорблял и запугивал государственных служащих, военнослужащих, членов избирательных комиссий, работников вертикали власти, должны быть привлечены к ответственности, как того требуют законы страны и Конституция.

У нас достаточно ресурсов, чтобы защитить людей государства, которые сегодня фактически бесплатно, безвозмездно работают на страну, - подчеркнул глава государства.

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