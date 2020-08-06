Экономические преступления обсудили в Совете безопасности Казахстана

В 2,5 раза увеличилось количество выявленных преступлений по фактам выписки фиктивных счетов-фактур.

В Аппарате Совета Безопасности состоялось совещание по вопросам обеспечения экономической безопасности с участием Министра финансов Е.К. Жамаубаева и Председателя Комитета по финансовому мониторингу Ж.К. Элиманова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Особое внимание было уделено реализации поручений Главы государства по обеспечению контроля за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусной инфекцией, пресечению незаконного оборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также по борьбе с финансовыми пирамидами.

Кроме того, рассмотрен вопрос исполнения поручения Председателя Совета Безопасности по организации комплексного подхода к борьбе с теневой экономикой и сокращению теневого оборота.

Так, по результатам проведенных проверок из незаконного оборота изъято более 9,6 млн. медицинских масок, 65 тыс. литров антисептиков, свыше 388,2 тыс. упаковок различных лекарственных препаратов на сумму 819 млн. тенге, с передачей продукции в территориальные органы здравоохранения.

В рамках противодействия теневой экономике в 2,5 раза увеличилось количество выявленных преступлений по фактам выписки фиктивных счетов-фактур (с 94 за 6 месяцев 2019 года до 242 за аналогичный период т.г.).

Продолжается активная работа по борьбе с организованными формами преступности в этой сфере. К примеру, в Атырауской области в суд направлено уголовное дело в отношении организованной преступной группы, которая выдала фиктивные счета-фактуры на 1,8 млрд. тенге.

В результате принятых мер, в том числе законодательного характера, сумма обналичивания денежных средств впервые за пять лет снизилась на 36%.

Другим важным направлением работы является возмещение экономического ущерба государству. В первом полугодии Комитетом финансового мониторинга было расследовано 743 уголовных дела, из которых 560 направлено для рассмотрения по существу в суд.

Сумма установленного ущерба по этим уголовным делам составила 38,4 млрд. тенге, из которой порядка 32 млрд. тенге. составляет ущерб государству. Возмещено в доход государства 21,1 млрд. тенге, арестовано имущество на 9,6 млрд. тенге.

Другими приоритетными направлениями являются вопросы борьбы с финансовыми пирамидами (зарегистрировано 29 уголовных дел), незаконными игорными заведениями (117 уголовных дел, ликвидировано 160 точек), а также фальшивомонетничеством (161 дело).

Между тем, актуальной остается работа по пресечению коррупционных проявлений в собственных рядах, которую необходимо проводить в постоянном формате.

По итогам совещания Помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности А.О. Исекешев отметил, что в условиях сложившейся социально-экономической обстановки в стране, необходимо взять на особый контроль реализацию вышеуказанных поручений руководства страны, при этом обеспечить строгое соблюдение прав и законных интересов добросовестных предпринимателей.

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