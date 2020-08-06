Судья о деле бывших вице-министров: Мы не могли вынести какое-либо решение и вернули дело

Дело вице-министров Садибеков и Джаксалиева отправили прокурору для устранения нарушений и определения суммы ущерба, нанесенного государству.

Вице-министры энергетики хотят, чтобы суд над ними продолжился. Однако служители фемиды не хотят выносить решение по ним, понимая, сколько нарушений в деле допустило следствие. В итоге, лучшим вариантом для правосудия стало возвращение дела прокурору, сообщает корреспондент zakon.kz.

Спустя полгода судебных заседаний, судья первой инстанции Айжан Кульбаева неожиданно принимает решение вернуть дело на стадию предварительного слушания, а потом и вовсе отправила его прокурорам.

Тогда она объявила, следствие допустило ряд грубых процессуальных нарушений, нет потерпевшей стороны и ущерба. И дала возможность прокурорам исправить ошибки и вернуться в суд, уже подготовленными.

Вот только подсудимые и адвокаты, в том числе вице-министры Садибеков и Джаксалиев с таким положением вещей не согласились, и подали апелляционную жалобу на постановление судьи Кульбаевой.

Суд на наш взгляд уклонился от исполнения своих непосредственных функций – отправление правосудия и вернул дело прокурору. Почему мы не согласны. Потому что даже при условии исправления всех недостатков, которые были установлены судом и нарушений процессуального законодательства - доказательственная база не усилится. Новых доказательств не появится поскольку законодатель изначально пресекает в ходе дополнительного расследования сбор новых доказательств. Поэтому суд логически понимал, что никакие исправления нарушений не могу привести к тому, что данное дело может быть завершено вынесением обвинительного приговора. Тем не менее, суд вернул дело прокурору. На наш взгляд в этом случае суд нарушил закон о равноправии сторон, то есть предоставило гособвинению возможность подкрепить то обвинение которое было предъявлено, - обратилась к апелляционной коллегии в ходе заседания адвокат Садибекова Альмира Шайхина.

По ее мнению, суду следовало закончить рассмотрение дела по существу и вынести итоговое решение, а не возвращать дело прокурору.

Адвокат Несипбаев в своей речи добавил, что в постановлении о возвращении дела прокурору суд фактически дает правовую оценку доказательствам по делу. А это должно происходить только при вынесении итогового решения.

А в данном случае суд все предрешил, возвращая дело прокурору, и указал о недопустимости доказательств и доводов по делу, - сказал он.

Стоит отметить, что ходатайство о проведении предварительного слушания никем не заявлялось и судом не рассматривалось, хотя по закону об этом мог просить только прокурор. Более того, в момент вынесения этого определения судьей Кульбаевой прокуроры были против такого решения.

Адвокат экс-вице-министра Бакытжана Джаксалиева Ибраева обратила внимание судебной коллегии, что судье Кульбаевой стоило исследовать все доказательства по делу, в том числе проанализировать допрос Джаксалиева. Но он, как и остальные подсудимые (за исключением бывшего вице-министра Гани Садибекова и подсудимого Гарифула) не были допрошены в ходе заседания.

Им были подготовлены неопровержимые доказательства его невиновности, грубейшего нарушения уголовного законодательства при проведении следственного действия, кот выразились в фальсификации допроса свидетелей, очных ставок, фальсификации допроса самого Джаксалиева. Судом не исследован вопрос допустимости в качестве доказательства экспертизы от 10.05.18 года проведенного Молдахметовым. Не исследована экспертиза, назначенная самим судом, не были допрошены эксперты, которые проводили эту экспертизу, - сказала Ибраева.

Она также отметила, что постановление суда о том, что в деле не установлен потерпевший, противоречит действиям судьи Кульбаевой. Ведь именно она удовлетворила ходатайство прокуратуры о назначении в качестве потерпевшей стороны министерство экологии, после того, как министерство экологии сообщило о том, что не считает себя обманутым. То есть фактически, судья Кульбаева сначала установила потерпевшую сторону, а потом написала, что сделано это было не правильно.

Сторона защиты считает, что необходимо вернуть дело на судебное рассмотрение по первой инстанции, тот же состав суда, и судья, которая изучила материалы дела и практически мы подошли к прениям сторон, почему то решила вернуть дело прокурору. Мы с декабря месяца находились в судебном заседании, суд должен был вынести окончательное решение по делу, которое должно было вылиться в оправдательный приговор. Просим вернуть дело на рассмотрение суду, - заключила Ибраева.

Вице-министр Джаксалиев в свою очередь заявил, что его конституционные права нарушаются на протяжении 2-х лет. И пока следствие и прокуратура устраняют допущенные ошибки, у него нет права на работу, а значит, он не может кормить свою семью.

Происходит человеческое издевательство, принимается незаконное решенные в части передачи дела на доследование. На какое доследование? Если оно должно установить улучшить качественное состояние обвинение, то мы уже в ходе самого суда четко и ясно, и судья это показывает, что представленные материалы не соответствуют обвинительному акту, по сути. Мы сталкиваемся с беспрецедентным безобразием, которое сегодня демонстрирует всему обществу слабость нашей судебной системы. К сожалению. Я взываю вынести справедливое решение. А оно должно базироваться на доказательствах изученных следствием на протяжении 2,5 лет, и изучались в суде более полугода. В самом начале судебного разбирательства мы говорили, что у обвинения нет доказательной базы, и поэтому не видим смысла рассматривать дело. Возврат на доследование можно было осуществить 18 декабря прошедшего года. А принимать решение о возврате, когда моя в частности невиновность доказана полностью, и невиновность остальных, это абсурд и надругательство над законом, - высказался Джаксалиев.

Весь процесс длился не более 1,5 часов. В итоге судебная коллегия решила – постановление суда первой инстанции оставить без изменения, а частные жалобы, теперь уже обвиняемых и их адвокатов – без удовлетворения.

Коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции о возврате уголовного дела прокурору. По данному делу для того, чтобы заявить ходатайство о прерывании рассмотрения дела… прокурор не заявил такое ходатайство. Но вместе с тем, по делу не был правильно определен потерпевший. Ввиду отсутствия потерпевшей стороны, суд был вынужден сам прервать рассмотрение дела и поставить вопрос о вынесении дела на предварительное слушание. Данное процессуальное действие, связанное с прерывание рассмотрения дела было сделано, когда разрешалось ходатайство прокурора, поэтому в данной части коллегия считает что постановление о прерывании – обжалованию не подлежит, - сообщил председатель апелляционного коллегии по уголовным дела Абай Кокжалов.

Он отметил, что суд услышал доводы адвокатов и обвиняемых, однако не нашел оснований для их удовлетворения.

По его словам, несмотря на допущенные следствием нарушения, имеющиеся доказательства в деле, и тот факт, что прокурор не определил размер хищений и сумму ущерба, суд не видит оснований для вынесения оправдательного приговора.

Нет достаточных оснований, поскольку сейчас суд первой инстанции вынесет половинчатое решение. И в данном случае оно не может быть законным. Оправдать не можем, осудить не можем. Поэтому суд вынужден был вынужден вернуть дело, хотя бы, чтобы предоставить возможность прокурору и органам уголовного преследования определить пределы преследования, установить лиц, в отношении которых выделено дело. И если будут основания в последующем, и он направит это дело в суд с учетом всех нарушений, которые были отражены в постановлении, при новом обвинении, возможно суд рассмотрит уже и сможет вынести по делу определенное решение. Но на данный момент таких оснований нет, - сообщил Кокжалов, объясняя решение коллегии.

При этом адвокат Амангалиев попросил судью указать в своем определении, что в случае если органы уголовного преследования будут затягивать дело, то у защитников есть право обжаловать их действия. Абай Кокжалов, на просьбу юриста ответил: "хорошо".

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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