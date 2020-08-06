Более 8 тысяч казахстанцев наказали за бытовое насилие

Половина правонарушителей привлечена к административному аресту.

Более 8 тысяч казахстанцев привлекли к административной ответственности за бытовое насилие с начала пандемии. Об этом сообщил начальник управления ювенальной полиции и защиты женщин от насилия Комитета административной полиции МВД РК Асет Оспанов, передает корреспондент zakon.kz.

В связи с распространением пандемии Covid-19 во всем мире наблюдается ухудшение ситуации с бытовым насилием. К сожалению, эта проблема коснулась и нашей страны. Наблюдается рост семейно-бытовых преступней на 21%. (…) В период самоизоляции к административной ответственности за противоправные деяния в сфере семейно-бытовых отношений были привлечены более 8 тысяч правонарушителей, из которых почти половина привлечены к административному аресту, - сообщил Асет Оспанов на брифинге в СЦК.

По его словам, в Казахстане работают специальные кризисные центры, куда могут обратиться жертвы бытового насилия. Всего их 41, в 29 есть приюты, где помогают пострадавшим, а в некоторых регионах и правонарушителям.

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