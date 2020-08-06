Турция прекращает авиасообщение с Казахстаном, Ираном и Афганистаном

Турецкие власти запретили вылет самолета Air Astana из Казахстана, позвонив по телефону.

Два часа борт авиакомпании "Air Astana" не мог получить разрешение на вылет по маршруту Алматы – Стамбул – Алматы. Причина – звонок в авиакомпанию от авиационных властей Турции, которые запретили вылет самолета, сообщает zakon.kz.

Vlast.kz передает, что турецкая сторона позвонила в Air Astana во время того, как самолет уже направлялся на взлетную полосу. Очевидно, что в Турции знают о регулярных рейсах, времени вылета, прилета и договоренностей дипломатов о возможности совершать авиаперелеты. Однако, звонок раздался в момент выруливания самолета на взлетно-посадочную полосу.

По сути, такой телефонный разговор не может являться официальным запретом, но желание авиакомпании получить подтверждение – понятно. В итоге, спустя 1 час было получено официальное письмо, указывающее "запрет на выполнение рейсов между Турцией и Ираном, Афганистаном и Казахстаном и возможность выполнения только репатриационных рейсов в координации с МИД Турции".

Ни авиакомпания "Эйр Астана", ни авиационные власти Казахстана, ни посол Казахстана в Турции и ни посол Турции в Казахстане не были заблаговременно предупреждены о данном запрете, что повлекло за собой серьезную задержку и неудобства для 101 пассажира, которые находились на борту, - подчеркнули в пресс-службе авиакомпании.

В МИДе Турции пообещали, что официальный документ о запрете можно будет увидеть в социальных сетях Facebook и Twitter, в ближайшие дни. К слову, проблемы с перелетами из Турции в Казахстан испытает только Air Astana. Авиакомпания Turkish Airlines спокойно продолжает полеты.

Между тем в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития со ссылкой на Комитет гражданской авиации сообщили, что не знают деталей, так как тоже не получали "никакого официального документа". Но подтвердили информацию, что Турция закрыла въезд для Казахстана.

Примечательно, что несколько дней назад власти Казахстана сообщали, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации, Казахстан намерен возобновить полеты с Турцией с 10 августа.

У редакции вызывает недоумение поведение турецких чиновников. Почему они позволяют себе запрещать что-то казахстанской авиакомпании по телефону, вопреки всем правилам международного этикета.

Непонятно, как Казахстан, где по данным Минздрава эпидемиологическую ситуацию удалось взять на контроль, попал в один список с Ираном, Ираком и Афганистаном. Также непонятно, почему в список попал только Казахстан, ведь распространяемость коронавирусной инфекции в других странах СНГ не лучше.

На данный момент в Турцию без каких-либо проблем могут летать борты из России, Украины, Азербайджана и Кыргызстана с соответствующим разрешением на въезд в Турцию для граждан указанных стан.

Следующий регулярный рейс АО "Эйр Астана" запланирован на 7 августа по маршруту Алматы-Стамбул-Алматы с 251 пассажиром (154 в Турцию и 97 из Турции). Но до сих пор, остается непонятным, сможет ли борт вылететь из Казахстана. И на основании чего турецкие власти не позволяют казахстанской авиакомпании совершать рейсы.

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