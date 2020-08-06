Аэрофлот закрыл рейсы в 9 казахстанских городов

Данная мера вынужденная и принята с учетом действующих эпидемиологических ограничений в Казахстане. Полеты возобновятся в сентябре.

Аэрофлот объявляет о вынужденной отмене на период до 31 августа части регулярных рейсов по международным направлениям. Среди них есть и казахстанские, сообщает zakon.kz.

Соответствующую информацию российская авиакомпания опубликовала на своем официальном сайте. В сообщении говорится, что решение принято с учетом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения.

В период до 31 августа не будут выполняться регулярные рейсы в Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Караганду, Костанай, Кызылорда, Нур-Султан и Шымкент.

Пассажирам, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям после 1 мая 2020 года на сайте авиакомпании или в контакт-центре, возврат денежных средств за авиабилеты по отмененным рейсам будет осуществлен автоматически в соответствии с формой оплаты.

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