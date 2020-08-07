Билл Гейтс предрек катастрофу "страшнее коронавируса"

Миллиардер призвал уже сейчас противостоять изменению климата.

Билл Гейтс заявил, что последствия экологического кризиса будут страшнее вреда от пандемии коронавирусной инфекций, сообщает zakon.kz.

Основатель компании Microsoft такой кризис ожидает планету в ближайшие несколько десятилетий. Этому будет способствовать изменение климата.

Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже, — написал бизнесмен в своем блоге.

Предприниматель считает, что в перспективе 40 лет смертность от роста температуры на планете станет такой же как сегодня от коронавируса (14 человек на 1 млн населения). А к 2100 году этот показатель вырастет в 5 раз.

Миллиардер призвал уже сейчас противостоять изменению климата. В частности, он предложил привлечь науку и инновации для контроля уровня выбросов в атмосферу. При этом он уверен, что борьба с экологическими проблемами должна вестись и в развивающихся странах. Гейтс подчеркнул, что у человечества нет времени, и нужно действовать уже сегодня.

Потребуются десятилетия, чтобы создать и внедрить все необходимые разработки в области чистой энергии, — резюмировал основатель Microsoft.

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