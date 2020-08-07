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Билл Гейтс предрек катастрофу "страшнее коронавируса"

Миллиардер призвал уже сейчас противостоять изменению климата.

Фото : Fans teilen Deutschland7 августа 2020, 01:03

Билл Гейтс заявил, что последствия экологического кризиса будут страшнее вреда от пандемии коронавирусной инфекций, сообщает zakon.kz.

Основатель компании Microsoft такой кризис ожидает планету в ближайшие несколько десятилетий. Этому будет способствовать изменение климата.

Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже, — написал бизнесмен в своем блоге.

Предприниматель считает, что в перспективе 40 лет смертность от роста температуры на планете станет такой же как сегодня от коронавируса (14 человек на 1 млн населения). А к 2100 году этот показатель вырастет в 5 раз.

Миллиардер призвал уже сейчас противостоять изменению климата. В частности, он предложил привлечь науку и инновации для контроля уровня выбросов в атмосферу. При этом он уверен, что борьба с экологическими проблемами должна вестись и в развивающихся странах. Гейтс подчеркнул, что у человечества нет времени, и нужно действовать уже сегодня.

Потребуются десятилетия, чтобы создать и внедрить все необходимые разработки в области чистой энергии, — резюмировал основатель Microsoft.


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