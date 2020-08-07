Угнанный Renault попал в ДТП - водитель госпитализирован, пассажиров ищет полиция

Угонщика схватил и удерживал до приезда правоохранителей водитель второй машины.

Серьезное ДТП произошло в Алматы на проспекте Назарбаева, сообщает корреспондент zakon.kz

Автомобиль Toyota Camry двигался в северном направлении по проспекту Назарбаева. Renault Scenic двигался следом за ним.

Не доезжая улицы Богенбай-батыра, Renault столкнулся с Toyota и оба автомобиля потеряли управление, Toyota выбросило на полосу встречного движения, где, по счастью, не оказалось машин.

Renault Scenic продолжил движение на север, вылетел с проезжей части, снес дорожный знак, столкнулся с деревом и по инерции движения снова вернулся на дорогу.

Водитель Toyota рассказал, что ехал на невысокой скорости, когда услышал сзади рев и почти сразу почувствовал удар. Когда после ДТП подошел к Renault, увидел, как из него выбежали три человека и попытались покинуть место аварии.

Одного водителю Toyota удалось схватить и удерживать до приезда сотрудников полиции. Оказалось, что это он сидел за рулем. Ему была нужна медицинская помощь, поэтому его госпитализировали медики прибывшей скорой. Двое остальных скрылись.

Из-за полученных повреждений возникла угроза возгорания Renault, поэтому были вызваны пожарные.

Позже стало известно, что этот автомобиль был угнан за несколько кварталов от места ДТП. На месте уже была опергруппа и зафиксировала факт угона.

Хозяин Renault рассказал, что стоял с друзьями во дворе дома, зашли в магазин, а когда вышли из него, автомобиля уже не было. Ключи были у него с собой, но следов взлома на автомобиле не обнаружено. Из салона пропали около 300 тыс. тенге.

Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции и оперативники.

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