Полиция применила спецсредства против демонстрантов у парламентского дворца в Бейруте

Активисты требуют отставки правительства Хасана Диаба.

Полицейские формирования по борьбе с беспорядками применили 6 августа слезоточивый газ против активистов протестного движения в центре ливанской столицы, сообщает zakon.kz.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, группы агрессивно настроенных демонстрантов пытались прорваться через кордоны к парламентскому дворцу на площади Пляс Этуаль. В ходе вспыхнувших столкновений с обеих сторон есть раненые, которых забирают кареты скорой помощи.

Манифестанты атаковали ряды сотрудников правоохранительных органов на соседней площади Пляс де Мартир возле зданий газеты An Nahar и городской мэрии. При этом они забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Протестующие впервые вышли в четверг на улицы Бейрута после мощного взрыва в местном морском порту 4 августа, приведшего к трагическим последствиям. Согласно последним данным, взрывной волной были уничтожены и повреждены сотни зданий и жилых домов, более 300 тысяч человек остались без крова. Погибли 145 человек, пострадали около 5 тысяч, десятки числятся пропавшими без вести.

Как указывает газета Daily Star, активистов, которые требуют отставки правительства Хасана Диаба, воодушевил визит в Бейрут президента Франции Эмманюэля Макрона. При посещении французским лидером исторического квартала Джумейзе, где много разрушенных домов, его встретили толпы демонстрантов. Они приветствовали Макрона, скандируя лозунг "Да здравствует Франция!".

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