Всю зиму не могли жить здесь: Жители Арыси недовольны качеством восстановленных домов

Восстановлением домов занимались около 20 подрядных компаний из Нур-Султана.

Жители Арыси жалуются на недобросовестные подрядные компании, которые не довели до конца начатые ремонтные работы домов, пострадавших в результате взрыва в июне 2019 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Некачественные печки поставили, система отопления не соответствует. Всю зиму не могли жить здесь. Стены были мокрые, полы вздулись, полы некачественные, плинтуса отошли, двери покосились, - сообщила жительница Арыси Марина Георгиади.

Их дом по улице Жумжаева - на четыре семьи. После взрыва жилье признали непригодным. На месте старого построили новое. Только вот оно - сплошное разочарование, признаются жильцы.

С большой обидой вспоминает строителей и ее соседка Ольга Анпилогова. Говорит, что установленные в доме отопительные печи стали для нее настоящей головной болью.

Хорошо построили дома, но вот печки сделали ужасно. Дым идет. Вот отсюда дым идет, как закладываешь. Хорошо, окно и двери рядом. Я открываю и как мельницу кручу, чтобы дым ушел. Благо, еще дверь сделана, хоть туда закрываю, - посетовала она.

Схожие проблемы и у других жителей улицы. Восстановлением домов здесь в прошлом году занимались около 20 подрядных компаний из Нур-Султана.

Работы велись в большой спешке. Однако строители обещали исправить все ошибки.

По словам подрядчиков, в 2019 году сроки строительства были очень сжатыми, была важно закончить все до первых холодов.

В ходе строительных работ были недочеты, и мы обещали их устранить. Планировали приехать пораньше, но из-за карантина не смогли. Как только эпидситуация улучшится, все устраним, - рассказал представитель подрядной организации Ернар Кожахметулы.

В свою очередь, инспектор городского отдела строительства Багдат Битлесов сообщил, что чиновники в курсе проблемы.

Есть пятилетний гарантийный срок, в рамках которого, согласно договору, подрядчики обязуются устранить ошибки. Компании от обязательств не отказываются, - уточнил он.

Из восьми тысяч домов в Арыси при прошлогоднем взрыве было повреждено более семи тысяч. Из них заново отстроено 400. К работам привлекли свыше 500 компаний и почти 10 тысяч строителей.

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