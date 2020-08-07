980 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки
Всего в стране подтверждено 96922 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 6 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 980 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 478 ,
- бессимптомных носителей - 502.
Всего в стране подтверждено 96922 случаев, из них:
в городе Алматы - 12995(+175),
в городе Нур-Султан -12530(+186),
в Атырауской области - 10511(+44),
в Карагандинской области - 9160(+85),
в ВКО - 7045(+92),
в ЗКО - 6160(+58),
в городе Шымкент - 5070(+26),
в Алматинской области - 4623(+46),
в Жамбылской области - 3804(+40),
в Павлодарской области - 3469(+22),
в СКО - 3419(+45),
в Кызылординской области -3143(+33),
в Актюбинской области - 3085(+2),
в Мангистауской области - 3063(+33),
в Костанайской области - 2988(+35),
в Туркестанской области - 2929(+27),
в Акмолинской области - 2928(+31).
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