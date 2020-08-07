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980 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 96922 случаев.

Фото : 24тв7 августа 2020, 08:00

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 6 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 980 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 478 ,
- бессимптомных носителей - 502.

Всего в стране подтверждено 96922 случаев, из них:

в городе Алматы - 12995(+175),

в городе Нур-Султан -12530(+186),

в Атырауской области - 10511(+44),

в Карагандинской области - 9160(+85),

в ВКО - 7045(+92),

в ЗКО - 6160(+58),

в городе Шымкент - 5070(+26),

в Алматинской области - 4623(+46),

в Жамбылской области - 3804(+40),

в Павлодарской области - 3469(+22),

в СКО - 3419(+45),

в Кызылординской области -3143(+33),

в Актюбинской области - 3085(+2),

в Мангистауской области - 3063(+33),

в Костанайской области - 2988(+35),

в Туркестанской области - 2929(+27),

в Акмолинской области - 2928(+31).


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