На Кипре допросили российского бизнесмена, груз которого взорвался в Бейруте - Reuters

По данным агентства Reuters, речь идет о российском бизнесмене Игоре Гречушкине.

Полиция Кипра установила местонахождение предположительного владельца судна, груз с которого взорвался в Бейруте, и допросила его в четверг, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Был запрос от Интерпола в Бейруте установить местоположение этого человека и задать ему определенные вопросы, связанные с этим грузом, - заявил агентству представитель полиции Христос Андреу.

По его словам, лицо, имя которого он не назвал, допросили в его доме на Кипре в четверг.

Представитель полиции отметил, что ответы мужчины были переданы властям Ливана.

Источник издания в службах безопасности рассказал, что опрашиваемым был 43-летний российский бизнесмен Игорь Гречушкин.

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