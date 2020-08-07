Еще 30 человек скончались от коронавируса в Казахстане
Всего в стране от коронавируса скончались 1189.
Фото : m24.ru7 августа 2020, 09:07
Еще 30 человек скончались от коронавируса в Казахстане, сообщает zakon.kz.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 25 053 человек, среди которых 108 детей. В стационарах находится – 5 364 пациента, на амбулаторном уровне – 19 689.
171 человека находятся в тяжелом состоянии, 28 – крайней степени тяжести, 42 – на аппаратах ИВЛ.
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