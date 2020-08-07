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За отсутствие масок штрафуют водителей автобусов в Алматы

По словам санэпидемиологов, время предупреждений прошло.

Фото : almaty.tv7 августа 2020, 09:55

В Алматы за нарушение масочного режима в общественном транспорте с начала карантина оштрафовали порядка тысячи пассажиров, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Almaty.tv, при этом, за несоблюдение санитарных правил к административной ответственности привлекают также водителей автобусов и троллейбусов.

По словам санэпидемиологов, время предупреждений прошло. Люди, находящиеся в общественных местах и в транспорте должны соблюдать предписанные ограничительные меры и носить средства индивидуальной защиты.

По результатам сегодняшней проверки нами было выявлено два нарушения масочного режима. По данным фактам были составлены протоколы об административных правонарушениях. Сумма штрафа составляет 83 тысячи тенге, - говорит Назгуль Миракимова, ведущий специалист управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Жетысуского района.

По новым правилам пассажирских перевозок на период карантина водитель автобуса не должен допускать в салон пассажиров без масок. Разъяснение этих правил ежедневно проводят сотрудники районных акиматов и правоохранительных органов.

Большинство пассажиров общественного транспорта соблюдают масочный режим. Однако есть те, кто продолжает пренебрегать карантинными мерами, подвергая опасности себя и жизни окружающих.

Только за последние три недели члены мониторинговой группы Жетысуского района привлекли к ответственности за отсутствие медицинских повязок 14 человек. Рейдовые мероприятия по соблюдению горожанами масочного режима продолжатся до окончания карантина.


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