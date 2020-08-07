Учительнице выпавшего из окна мальчика угрожают

Она одной из первых сообщила о странностях в семье мальчика.

Началось расследование в отношении семьи опекунов в Каратау. Их подозревают в издевательствах над 10-летним подопечным, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Классный руководитель ребенка одной из первых сообщила о странностях в семье Рихтер. Она рассказала, что мальчик постоянно приходил в школу голодным, редко бывал на улице, а также, что в больницу его отвезли посторонние. Но теперь педагог отказывается от своих слов и просит удалить ее интервью. Из-за угроз, считают в фонде "Не молчи".

Она умоляла (удалить интервью) потому что ей звонили с акимата. У меня записан разговор, я предоставила его сотрудникам МОН, чтобы министр послушал, как человеку было страшно. Наши учителя в такой зависимой ситуации от МОН и акимата, - сказала руководитель фонда "Не молчи" Дина Смаилова.

Опекуны все обвинения в свой адрес отрицают. Валерий Рихтер рассказал, искал сына по всему городу вместе с волонтерами. А затем, якобы сам отвез его в больницу. Но врачи опекунов не наблюдали. Разнятся с медиками и его данные о состоянии здоровья подопечного.

Сразу гипс ему наложили, Небольшая трещина на ноге. У него характер был такой неусидчивый. Всегда интересовался всем. Вот и в тот день наблюдал за машинами из окна, - рассказал опекун Валерий Рихтер.

В подробностях дела теперь будут разбираться полицейские. В отношении опекунов ведется досудебное расследование за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Напомним, 1 августа мальчик выпал со второго этажа и получил многочисленные травмы. Несколько часов он пролежал в кустах и почему-то не звал на помощь. Неладное заподозрили учителя ребенка. С их слов, опекуны часто запирали его в пустой квартире без еды и воды, наказывали и избивали. Они предполагают, что мальчик выпрыгнул с окна.

Его нашли в огороде у соседей. 11 часов ребенок не получал мед. помощь, не кричал. Это какое-то странное поведение мальчика, насколько нужно бояться родителей, чтобы терпеть такую боль. Даже во время падения дети кричат. Мы видим очень много расхождений, - сказала руководитель фонда "Не молчи" Дина Смаилова.

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