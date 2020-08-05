Это полная чушь: что рассказал опекун мальчика, выпавшего из окна в Каратау

По словам мужчины, сейчас для него самое главное – здоровье ребенка, а потом он намерен обратиться в правоохранительные органы, чтобы привлечь обвиняющих его людей к ответственности за клевету.

Уже второй день казахстанцы активно обсуждают происшествие в городе Каратау Жамбылской области, где из окна выпал 10-летний мальчик, воспитывающийся в приемной семье. При этом звучат различные обвинения в адрес его опекуна, а к расследованию данного инцидента подключились сотрудники практически всех заинтересованных госорганов. Разобраться в деталях этой странной истории попытался журналист zakon.kz.

Первой об этом ЧП сообщила основатель фонда "Не молчи" Дина Смаилова, опубликовав на своей странице в facebook обращение, полученное ею от жителей города Каратау.

"Здравствуйте! Извините за беспокойство, просто я не знаю, к кому нужно и можно обратиться в такой ситуации, одноклассник моих братишек, мальчик 10 лет, он сирота, был на попечении у семьи около 2-3 лет, они оказывается его все это время голодом морили, избивали, закрывали в темноте и без еды/воды днями, служба опеки или соцслужбы, в общем, никто и ничего не контролировал. Мальчика несколько дней искала школа! Не родители! А оказалось, что Пару дней назад мальчик выпрыгнул из окна 2 этажа, либо его вытолкнули опекуны, он еще 2-3 дня на улице под кустами лежал с такими травмами и даже плакать и звать на помощь боялся, сейчас мальчик с многочисленными открытыми и закрытыми переломами сейчас в больнице один, нуждается в операции, сейчас ему еду классный руководитель и родители одноклассников носят. Еще мужчина-опекун ходит к нему в больницу и оттуда всю принесенную еду забирает к себе домой. Страшно за судьбу мальчика, страшно, что эти люди безнаказанными останутся. Помочь ему некому, надеяться тоже не на кого. Что можно сделать? Помогите, пожалуйста, это все случилось в городе Каратау, Жамбылская область".

Очень много вопросов к Органам Опеки и Попечительства! К МОН РК, к МВД РК и вопросам межведомственного реагирования! Нет контроля, нет никаких действий и реакции со стороны Органов опеки. Классная руководитель своими силами помогает мальчику, родители детей-одноклассников встали на защиту ребенка! Мы так и будем заниматься народной помощью, словно в стране нет управления? Мы так и будем раздавать детей опекунам и в патронат и забывать о их существовании? Это неправильно, нельзя просто переложить ответственность на опекуна и забыть про ребенка, какое мы государство тогда безответственное? Еще раз поднимаю вопрос безопасности, контроля за детьми в патронатных семьях и у опекунов! Еще раз напоминаю, что должно быть межведомственное взаимодействие! МОН РК в одиночку не справляется. Что будем делать уважаемое правительство? – написала Дина Тансари.

После этого она написала еще несколько постов в продолжение этой темы, где рассказала о том, что на классного руководителя мальчика оказывается давление. Поступают угрозы в адрес девушки, которая написала ей эту историю. Что опекуны готовы подать в суд. А также о том, что дело мальчика из Каратау находится на контроле депутатов Парламент, в Каратау выехала комиссия из области. А также о том, что нужна независимая комиссия, честные психологи-эксперты, честные журналисты.

В общем тема о происшествии в Каратау стремительно набирает обороты, а потому журналист zakon.kz решил выслушать альтернативную точку зрения, и обратился напрямую к опекуну мальчика – Валерию Рихтеру.

Все произошло в ночь с пятницы на субботу. Я сейчас нахожусь в отпуске, и делал дома ремонт. Вечером мы всей семьей поели арбуз и легли спать. Данил (выпавший из окна мальчик – прим. ред.) лег спать в своей комнате, а я пошел обмыться после работы. Это было уже в первом часу ночи. Утром, когда мы на рынок собрались идти, я зашел в комнату мальчика, а его нет. У меня сразу паника, я побежал его искать по всему району. Потом дочерей подключил. Но когда мы Данила так и не нашли, то обратились за помощью к соседям, подключились волонтеры и около четырех часов дня мы его нашли. Сосед пошел в огород, а он оказывается там прятался. После этого мы отвезли мальчика в больницу, его там осмотрели и сказали, что никаких серьезных травм и переломов нет. Есть трещина на кости в районе кисти руки, но все заживет и с ним все будет хорошо. Это подтвердил и доктор больницы Тараза, куда мы тоже возили Данила. Он тоже сказал, что все будет с ним хорошо, – рассказал Валерий Рихтер.

Мужчина дополнил, что по словам Данила, он решил понаблюдать в окно за стоящими во дворе машинами. А так как из-за жары все окна были открыты, высунулся слишком далеко, наклонился и упал.

Когда я его спросил, почему он сразу не вернулся домой или не закричал, он ответил, что побоялся, что я его сильно буду ругать, и поэтому спрятался. Сейчас мы с ним разговариваем, смеемся. Он опять также хочет посмотреть в окошко, но теперь я ему это категорически запрещаю. А то, что про меня сейчас пишут в соцсетях, в частности о том, что я детей жестоко наказываю или еду забираю – это абсолютная чушь. Я девять лет воспитывался в детдоме и хорошо знаю, что это такое. Я к своим детям отношусь, как положено и всех троих люблю. И такого, что о нас сейчас пишут никогда не было и не будет. Конечно иногда бывает, что приходится проявить жесткость в воспитании, но не до такой степени, как о нас пишут. Просто у нас есть одна очень "умная" мама двух сыновей, которые в одном классе с Данилом учатся – Светлана Ж. И вот она очень грамотно за нас взялась. Она даже никогда не была у меня в квартире и ничего не знает о нашей семье, но теперь такую чушь про нас пишет, что я просто не знаю. За такие вещи, наверное, надо наказывать. К тому же вчера Светлана пришла к нам и стала нас с женой всячески оскорблять и угрожать. Но сейчас для меня самое главное – здоровье ребенка. А потом я с ними со всеми разберусь, и буду обращаться в правоохранительные органы, чтобы привлечь их к ответственности за клевету, – подытожил свой рассказ Валерий Рихтер.

Учитывая, что в момент нашего телефонного разговора мужчина находился рядом с Данилом, удалось переговорить и с самим мальчиком.

Со мной произошел такой случай, что я упал со второго этажа. Я смотрел в окно и увидел, что у машины внизу что-то замигало. Я резко наклонился вперед, вывалился и не смог удержаться, – рассказал мальчик.

На вопрос о том почему он прятался и его так долго не могли найти, он ответил, что просто побоялся кричать, потому что опасался, что родители его ругать будут. А на вопрос о том, не наказывают ли его сильно и не обижают в семье, мальчик ответил, что его не обижают, семья у них дружная, все они живут хорошо и все идет, как надо.

Также журналист zakon.kz обратился за официальным комментарием по данному факту в акимат Жамбылской области.

Как сообщили в ведомстве, житель города Каратау Д. Шрейбер 2010 года рождения постановлением акимата Таласского района от 22 января 2018 года определен под опеку семьи Рихтер, в которой также воспитываются две родные сестры мальчика 2008 и 2009 г.р.

1 августа 2020 года примерно в 7.00 часов утра произошел инцидент с участием данного несовершеннолетнего. По предварительным данным, Д. Шрейбер выпал из окна 2 этажа квартиры, в которой он проживает. В настоящее время состояние ребенка стабильное и он находится под присмотром врачей детской больницы города Тараз, а также сотрудников органов опеки. В г.Каратау направлена рабочая группа в составе работников Департамента по контролю качества образования, Управления образования, органа опеки, ювенальной полиции и психолога. Департаментом полиции Жамбылской области по данному факту начато досудебное расследование по ст. 141 ч. 1 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей). По данному делу будут проверены все доводы, указанные в публикации, назначены необходимые экспертизы. По результатам досудебного расследования будет принято процессуальное решение. Вопрос находится на контроле акимата Жамбылской области, – сообщили в пресс-службе акима области.

Владимир Демидов

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