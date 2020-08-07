Семья младшей дочери Ислама Каримова выставила на продажу три виллы

Стоимость самого дорогого домов составляет $6,495 млн.

Выставлены на продажу три виллы на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе общей стоимостью $18,9 млн, сообщает zakon.kz.

Как отмечают CentralAsia (UZ), объектами владеют младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева и ее супруг Тимур Тилляев.

Стоимость самого дорогого из выставленных на продажу домов составляет $6,495 млн. Отмечается, что в 2007-2014 годах особняк принадлежал бывшей звезде NFL Реджи Буш и его экс-подруге Ким Кардашьян. Предполагается, что семья не использовала виллы для проживания, а сдавала их в аренду.

Согласно данным издания, Лола Каримова-Тилляева и Тимур Тилляев проживают в особняке площадью 4,4 га в Беверли-Хиллз, который был куплен в 2013 году за $33 млн.

Отмечается, что дом был построен девелопером Мохаммедом Хадидом, отцом супермоделей Беллы и Джиджи Хадид. Он находится недалеко от парфюмерного магазина Лолы Каримовой-Тилляевой "Гармонист".

Семья также владеет недвижимостью в Париже и Швейцарии. Поместье на одной из самых престижных улиц Женевы было куплено за 47 млн долларов.

Издание Variety пишет, что состояние Тилляевых происходит главным образом от владения торговым центром "Абу Сахий" (ныне принадлежит Tashkent Trade Center). По сообщениям, только в 2013—2014 годах центр принес им 127 млн долларов прибыли.

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