Общественники Павлодара попросили министра защитить экологию Иртыша

Экологи бьют тревогу из-за уменьшения воды в одной из главных рек Казахстана.

Павлодарские общественники на встрече с министром экологии, геологии и природных ресурсов страны Магзумом Мирзагалиевым попросили придать особый статус реке Иртыш для ее защиты, а также запретить строительство новых вредных для окружающей среды производств, сообщает zakon.kz со ссылкой на sputniknews.kz.

Мы сталкиваемся с рядом проектов, которые существенно нарушают состояние бассейна Иртыша и, соответственно, приведут к уменьшению количества воды и ухудшения ее качества, - сказала одна из павлодарских экологов.

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Министр ответил, что несколько лет назад разрабатывалось технико-экономическое обоснование о придании реке Иртыш статуса резервата.

Мы готовы сейчас доработать его и затем обсудить с вами… Здесь мы готовы поддержать, - сказал спикер.

Он также ответил на просьбу не строить больше в Павлодаре токсичных производств.

В международной практике есть такое понятие, как "условный экологический пузырь", который определяет возможный лимит выбросов в населенном пункте. Если лимит достигает того уровня, когда пузырь вот-вот лопнет, то строить что-то новое можно только, если закрывать что-то действующее. Мы к этому пока только подходим, - отметил Мирзагалиев.

В будущем Экологическом кодексе будут нормы, которые сподвигнут к принятию верных решений, заверил он.

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Даже сегодня при строительстве любого вредного производства или завода, который влияет на экологию, есть такой элемент, как общественные слушания. В драфте нового кодекса мы заложили такое понятие, как усиление влияния общественного мнения, - сказал Магзум Мирзагалиев.

Напомним, что министр экологии, геологии и природных ресурсов страны находится в Павлодарской области с рабочим визитом.

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