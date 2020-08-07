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Минздрав о лекарственном обеспечении. Прямая трансляция 

Спикеры расскажут о качестве и ценах на лекарства.

Фото : 24.kz7 августа 2020, 11:09

Пресс-конференция РГУ "Служба центральных коммуникаций" при Президенте РК по ситуацию по лекарственному обеспечению по борьбе с КВИ: ценообразование, качество, обеспечение населения, сообщает zakon.kz.

Спикеры: Председатель правления ТОО "СК-Фармация" Искалиев Ерхат Серикович; заместитель генерального директора НЦЭЛС Жунисов Ержан Аскарович, официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Болатжанович Коджахметов.


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