Будут ли штрафовать граждан с ограниченными возможностями за прогулки без масок
Во время прогулок каждый при себе должен иметь документ, подтверждающий инвалидность.
Фото : pkzsk.info7 августа 2020, 11:56
Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов рассказал, будут ли штрафовать граждан с ограниченными возможностями за прогулки без масок, передает корреспондент zakon.kz.
Он отметил, что каждый при себе должен иметь документ, подтверждающий инвалидность.
Маски могут не носить люди с ограниченными возможностям, дети, у которых есть проблемы со здоровьем. Желательно, чтобы родители имели с собой подтверждающие документы. Если таких документов нет, то мониторинговые группы, санитарные инспекторы и полиция отнесутся с пониманием, - сказал Багдат Коджахметов на брифинге в СЦК.
Ранее министр здравоохранения рассказал, кому и где можно не носить маски.
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