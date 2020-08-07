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Будут ли штрафовать граждан с ограниченными возможностями за прогулки без масок

Во время прогулок каждый при себе должен иметь документ, подтверждающий инвалидность.

Фото : pkzsk.info7 августа 2020, 11:56

Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов рассказал, будут ли штрафовать граждан с ограниченными возможностями за прогулки без масок, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что каждый при себе должен иметь документ, подтверждающий инвалидность.

Маски могут не носить люди с ограниченными возможностям, дети, у которых есть проблемы со здоровьем. Желательно, чтобы родители имели с собой подтверждающие документы. Если таких документов нет, то мониторинговые группы, санитарные инспекторы и полиция отнесутся с пониманием, - сказал Багдат Коджахметов на брифинге в СЦК.

Ранее министр здравоохранения рассказал, кому и где можно не носить маски.


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