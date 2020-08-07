Крупнейшую в истории страны нарколабораторию ликвидировали в Алматы

Производимый наркотик, со слов задержанных, пользовался среди покупателей из крупных городов высоким спросом, так как по чистоте и качеству не имел аналогов в Казахстане.

27 июля Комитетом национальной безопасности задержаны два гражданина Казахстана, организовавшие в Алматы производство синтетических наркотиков в лабораторных условиях, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.

В ходе обысков лаборатории, жилищ и автотранспорта задержанных лиц в общей сложности изъято более 55 кг готового к реализации и находившегося на стадии кристаллизации высококачественного наркотического вещества "мефедрон" (на "черном рынке" стоимость изъятой партии составляет порядка 1,5 млрд тенге), а также крупная сумма иностранной валюты и огнестрельное оружие.

Кроме того, изъято лабораторное оборудование, обеспечивающее полноценный и качественный цикл производства наркотиков, около одной тонны прекурсоров и химических реагентов достаточных для изготовления 30 кг наркотиков.

Задержанные водворены в следственный изолятор. По факту изготовления и сбыта наркотиков заведено уголовное дело по ч.3 ст.297 УК РК, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Первоначально подозреваемые организовали кустарный синтез наркотиков по месту проживания. Затем на вырученные от реализации наркотических средств деньги приобрели коттедж на территории "Иле-Алатауского национального парка", где развернули полноценную подпольную лабораторию по производству "мефедрона".

Производимые практически в промышленных масштабах наркотики оптовыми партиями сбывались представителям крупных наркомагазинов, действующих в так называемом теневом сегменте сети Интернет "DarkNet". При этом оплату за наркотики получали преимущественно в биткоинах.

Производимый наркотик, со слов задержанных, пользовался среди покупателей из крупных городов высоким спросом, так как по чистоте и качеству не имел аналогов в Казахстане.

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