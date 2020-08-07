Глава СК-Фармация объяснил свое фото с Собчак

По словам председателя правления ТОО, на тот момент он весил 135 килограмм.

Фотография с Ксеньей Собчак была сделана на мероприятии с целью сфотографироваться со знаменитостью, заявил на брифинге председатель правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев, передает корреспондент zakon.kz.

Эта фотография на самом деле семилетней давности. Тогда я весил где-то 135 кг. Сейчас 105 кг, — сказал Искалиев.

По его словам, в прошлом году он перенес операцию на легкие.

Что касается самой фотографии, он добавил, что она была размещена в период карантина.

Мы естественно находились дома. Фотография была сделана на мероприятии, здесь было простое житейское желание сфотографироваться со знаменитостью, — отметил Ерхат Искалиев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!