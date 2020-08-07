Глава СК-Фармация объяснил свое фото с Собчак
По словам председателя правления ТОО, на тот момент он весил 135 килограмм.
Фото : instagram.com7 августа 2020, 12:15
Фотография с Ксеньей Собчак была сделана на мероприятии с целью сфотографироваться со знаменитостью, заявил на брифинге председатель правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев, передает корреспондент zakon.kz.
Эта фотография на самом деле семилетней давности. Тогда я весил где-то 135 кг. Сейчас 105 кг, — сказал Искалиев.
По его словам, в прошлом году он перенес операцию на легкие.
Что касается самой фотографии, он добавил, что она была размещена в период карантина.
Мы естественно находились дома. Фотография была сделана на мероприятии, здесь было простое житейское желание сфотографироваться со знаменитостью, — отметил Ерхат Искалиев.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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