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Глава СК-Фармация объяснил свое фото с Собчак

По словам председателя правления ТОО, на тот момент он весил 135 килограмм.

Фото : instagram.com7 августа 2020, 12:15

Фотография с Ксеньей Собчак была сделана на мероприятии с целью сфотографироваться со знаменитостью, заявил на брифинге председатель правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев, передает корреспондент zakon.kz.

Эта фотография на самом деле семилетней давности. Тогда я весил где-то 135 кг. Сейчас 105 кг, — сказал Искалиев.

По его словам, в прошлом году он перенес операцию на легкие.

Что касается самой фотографии, он добавил, что она была размещена в период карантина.

Мы естественно находились дома. Фотография была сделана на мероприятии, здесь было простое житейское желание сфотографироваться со знаменитостью, — отметил Ерхат Искалиев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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