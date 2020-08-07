Заставили переписать недвижимость: семья обратилась за помощью из-за мошенника

Александр Родионов неоднократно обращался в правоохранительные органы.

Семья Родионовых-Кузьминых из Алматы обратилась за помощью в поисках защиты и с требованием правосудия, передает zakon.kz.

30 марта 2015 года на имя начальника ДВД Алматы было подано заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Александра Пылаева по факту мошенничества.

История, по словам пострадавшего Александра Родионова такова: узнав о проблемах в бизнесе своего старшего товарища и воспользовавшись доверительными отношениями, которые сложились прежде, Александр Пылаев предложил помощь в решении проблем с банком и прочими кредиторами.

Родионов находился в депрессии. Эту проблему также предложил решить Пылаев, дав ему медицинские препараты (как он уверял, "антидепрессанты"). Когда Родионов плотно подсел на таблетки, Пылаев предложил оформить на имя ТОО "ALL Trade Comers Аlmati" имущество, принадлежащее пожилой матери Родионова - Любови Кузьминой.

По словам Александра Родионова, Александр Пылаев воспользовался его состоянием глубокой депрессии:

Я обычный простой человек - и просто хочу докопаться до истины. Для чего за что и почему? Почему люди от Пылаева пришли к моей сестре? Под угрозой пытались забрать недвижимость. Для чего было приезжать к моей матери? - сказал он.

Пылаев действительно приезжал к родственникам Родионова и требовал передать ему квартиру и автомобили Toyota LC200 и Toyota LC105. По свидетельству матери Родионова – Любови Кузьминой, Александр Пылаев появился внезапно.

Как просто откуда-то выплыл. Говорил: "Я Александра заберу, за три дня его в себя приведу". Забрал сына - не на три дня, а почти полгода они держали его у себя. Заставили его написать доверенность на две машины Land Cruiser. Не знаю куда они их дели. Ни денег мы не получили - ничего, - сказала мать Александра Родионова.

Пылаев также забрал из дома компьютеры Apple стоимостью 906 тысяч тенге и 200 тысяч тенге, сотовый телефон Vertu, видеокамеру, фотоаппарат и другие ценные вещи. Всего сумма ущерба нанесенного составляет 23 млн тенге.

На фоне всего этого состояние здоровья сына было подорвано. Он неоднократно находился в больнице. Пылаев и его люди приезжали к дочери, говорили, "выметайтесь из этой квартиры". А сколько они меня прессовали! Пылаев как-то приехал и говорит "быстро собирайтесь, поговорить надо". Достает какую-то бумажку и требует: пишите заявление, как будто вы мне отдали машину. Я говорю: почему я тебе должна писать? Где нотариус? А он что-то вытаскивает. Я поворачиваюсь, а там ножичек блестит. Ну, я и написала. А теперь выясняется, что уголовное дело которое было возбужденно по этой истории, прекращено. Нас о прекращении или приостановлении никто не извещал. После написания жалобы в этом месяце в прокуратуру Алмалинского района, мне перезвонил следователь. Я ему сказала: "как же так получается, что дело вы приостановили - на основании чего?" Он ответил: "приостановили в связи с тем, что невозможно найти виновное лицо! - поделилась Любовь Кузьмина.

Родионов неоднократно обращался в правоохранительные органы, в адвокатскую контору Натальи Лопатиной. Подал жалобу в районную прокуратуру по факту бездействия сотрудников полиции УВД Алмалинского района, в котором находилось дело. И так - по кругу. Ответ был, что силовики не в состоянии установить местонахождение Пылаева.

Но, как утверждает Родионов, его обидчик находится в Алматы, неоднократно вылетал за границу и активен в соцсетях.

Обращение в прессу – наша последняя надежда, - говорят Андрей Родионов и Любовь Кузьмина.

Видеозапись его обращения:

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