ЦИК завершил аккредитацию международных наблюдателей за выборами в Сенат

Миссию наблюдателей от ССТГ будет возглавлять посол Азербайджана.

7 августа состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Казахстана, сообщает zakon.kz.

На котором было рассмотрено два вопроса: 1) "Об аккредитации наблюдателей международной организации на выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, назначенных на 12 августа 2020 года". 2) "Об утверждении списка наблюдателей от Республики Казахстан, направляемых на выборы Президента Республики Беларусь 9 августа 2020 года".

Председатель ЦИК Берик Имашев напомнил, что 24 июля на основании постановления Центральной избирательной комиссии был открыт институт международного наблюдения.

6 августа в 18.00 завершилась аккредитация международных наблюдателей. Таким образом, в рамках выборной кампании депутатов Сената Парламента Республики Казахстан по представлению Министерства иностранных дел от 6 августа 2020 года ЦИК РК были аккредитованы 5 наблюдателей от Совета сотрудничества тюркоязычных государств: 2 представителя Посольства Азербайджана и по одному представителю посольств Кыргызстана, Узбекистана, Турции, - добавили в ЦИК.

Миссию наблюдателей от ССТГ будет возглавлять Посол Азербайджанской Республики в Республике Казахстан Рашад Маммадов.

Замминистр иностранных дел Ержан Ашикбаев также отметил, что при МИД РК аккредитовано 143 представителя иностранных средств массовой информации, которые согласно законодательству о выборах могут наблюдать на выборах наравне с международными наблюдателями.

В рамках второго вопроса заседания председатель Центризбиркома Берик Имашев проинформировал, что 9 августа текущего года состоятся очередные выборы Президента Республики Беларусь.

В этой связи на заседании ЦИК РК был вынесен вопрос "Об утверждении списка наблюдателей от Республики Казахстан, направляемых на выборы Президента Республики Беларусь 9 августа 2020 года". Постановлением Центральной избирательной комиссии было утверждено 5 кандидатур наблюдателей от Республики Казахстан, которые примут участие в наблюдении за выборами в Белоруссии 9 августа т.г, - отметили в пресс-службе.

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