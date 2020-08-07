Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Кого первым начнут вакцинировать от COVID-19 в Казахстане

20% от общего населения страны получат вакцинацию в числе первых.

Фото : kr-gazeta.ru7 августа 2020, 12:45

Вице-министр здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова рассказала, кого в Казахстане будут первыми вакцинировать от коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

Отметим, вакцина еще разрабатывается, и в настоящее время Министерством здравоохранения совместно с Министерством иностранных дел прорабатывается вопрос заключения соглашения с ВОЗ по ее приобретению после испытаний.

Только несколько производителей вышли на третью фазу клинических испытаний. Мы предоставили расчеты на население, которое нам необходимо вакцинировать. Сейчас это около 15%, но в соглашении мы планируем увеличить количество до 20%. Это будут группы риска, в том числе пациенты с хроническими заболеваниями. Наша статистика и анализ говорит, что наличие сопутствующих заболеваний - сахарный диабет, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, дают более тяжелое течение и осложнение в виде пневмонии. В первую очередь мы будем ориентироваться на эти группы пациентов, чтобы их защитить, - сообщила Людмила Бюрабекова на брифинге в СЦК.

Тамила Языкова, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты