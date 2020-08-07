Кого первым начнут вакцинировать от COVID-19 в Казахстане

20% от общего населения страны получат вакцинацию в числе первых.

Вице-министр здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова рассказала, кого в Казахстане будут первыми вакцинировать от коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

Отметим, вакцина еще разрабатывается, и в настоящее время Министерством здравоохранения совместно с Министерством иностранных дел прорабатывается вопрос заключения соглашения с ВОЗ по ее приобретению после испытаний.

Только несколько производителей вышли на третью фазу клинических испытаний. Мы предоставили расчеты на население, которое нам необходимо вакцинировать. Сейчас это около 15%, но в соглашении мы планируем увеличить количество до 20%. Это будут группы риска, в том числе пациенты с хроническими заболеваниями. Наша статистика и анализ говорит, что наличие сопутствующих заболеваний - сахарный диабет, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, дают более тяжелое течение и осложнение в виде пневмонии. В первую очередь мы будем ориентироваться на эти группы пациентов, чтобы их защитить, - сообщила Людмила Бюрабекова на брифинге в СЦК.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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