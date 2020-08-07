Об опасности "вакцинного национализма" предупредили в ВОЗ

Вакцину против коронавируса разрабатывают ученые нескольких стран.

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили об опасности "вакцинного национализма", когда богатые страны будут "держать лекарства при себе". Таким образом они не смогут обеспечить себе полную безопасность, если бедные страны останутся без защиты. Об этом пишет The Guardian, передает zakon.kz.

В пятницу число заражений коронавирусом во всем мире превысило 19 миллионов человек. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в интересах богатых стран помочь защитится каждой стране.

Вакцинный национализм нам не поможет. Мир должен восстанавливаться вместе, потому что экономики стран переплетены. Часть стран не могут быть безопасным убежищем и восстановиться полностью. Ущерб от COVID-19 может быть меньше..., - заявил он.

Несколько стран мира пытаются найти вакцину против коронавируса. Исследование, проведенное в США, показало, что около 300 тысяч американцев могут умереть к декабрю, если власти отдельных штатов не будут пропагандировать контрмеры - ношение масок, социчто можно было бы спасти 70 тысяч человек, если бы больше людей носили маски во время пандемии.

Похоже, что люди носят маски и соблюдают социальную дистанцию по мере роста инфекций. Когда инфекция отходит, они теряют бдительность, - сказал доктор Кристофер Мюррей.

Тревожная ситуация наблюдается и на африканском континенте, где число зараженных уже превысило миллион.

В Южной Африке, самой индустриализированной стране альная дистанция и гигиена.

Команда из Вашингтонского университета заявила, континента, зарегистрировано более 529 тысяч случаев инфицирования, что составляет 53% от общей заболеваемости и является пятым по величине в мире. В стране наибольшее количество смертей (9 604), далее следуют Египет (4 951) и Алжир (1 273).

Число смертей от COVID-19 в Мексике перевалило за 50 000. Министерство здравоохранения в четверг сообщило о 6 590 новых подтвержденных и 819 смертельных случаях. Общие показатели страны составили 462 690 случаев и 50 517 смертей.

В Бразилии преодолен рубеж в 100 000 смертей.

Китай зарегистрировал 37 новых случаев заболевания коронавирусом за 24 часа до полуночи в четверг, объявило управление здравоохранения страны.

Ряд европейских стран сообщили о резком росте числа заболеваний. Германия зарегистрировала более тысячиновых заражений за 24 часа до полуночи в четверг. В Ирландии наблюдается рост заболеваемости с прошлого четверга и был выявлен ряд кластеров инфекций на мясокомбинатах и в жилых помещениях для ночлежки. В Греции число случаев заболевания превысило 5 000 человек

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