Полицейские пресекли проводы невесты в Туркестанской области 

Организатор мероприятия заплатит штраф.

В Туркестанской области полицейские пресекли проводы невесты во время карантина, сообщает zakon.kz.

Полицейские Келесского района получили сообщение о том, что в одном из домов в поселке Абай проводят свадебное мероприятие "Проводы невесты" с участием более 50 родственников. По указанному адресу сразу же выехала мобильная группа и провела проверку. Стражи порядка остановили той и составили в отношении организатора административный протокол по статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов".

Другой аналогичный случай полицейские зарегистрировали в селе Биртилик. Здесь, местный житель, несмотря на требования режима карантина, в собственном доме проводил свадебный обряд "Беташар" с участием 30 гостей. Организатора свадьбы также привлекли к административной ответственности. Всего же с начала ведения карантина сотрудники Келессского РОП в ходе рейдовых мероприятий выявили 93 правонарушений, в том числе 2 факта проведения свадебных и семеных праздников.

Собранные материалы по статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов" направили в Управление комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК. В отношении 49 нарушителей карантина наложили административные штрафы на сумму около 2 миллионов тенге.

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