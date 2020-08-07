Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

С 17 августа в Карагандинской области заработают детсады

В дежурные группы будут принимать детей по заявлению родителей.

Фото : 24tv.ua7 августа 2020, 14:50

Аким Карагандинской области Женис Касымбек в прямом эфире телеканала Saryarqa рассказал о планируемом открытии детских садов и изменениях в формате работы колледжей. Об этом сообщает официальный сайт главы региона, передает zakon.kz.

Много вопросов поступает о работе дошкольных учреждений. Они откроются после окончания карантина, предположительно это произойдет 17 августа. В дежурные группы будут принимать детей по заявлению родителей, - сказал глава региона.

Он также рассказал об изменениях в работе колледжей. Восемь сельских колледжей (1 324 студента) начнут работу в новом учебном году в традиционном формате. Остальные студенты должны учиться дистанционно.

При этом те, кто осваивает технические специальности, будут сдавать лабораторные и практические работы в учебных заведениях подгруппами не более 15 человек. Студенты-гуманитарии должны проходить практику в режиме онлайн.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты