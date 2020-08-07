С 17 августа в Карагандинской области заработают детсады

В дежурные группы будут принимать детей по заявлению родителей.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек в прямом эфире телеканала Saryarqa рассказал о планируемом открытии детских садов и изменениях в формате работы колледжей. Об этом сообщает официальный сайт главы региона, передает zakon.kz.

Много вопросов поступает о работе дошкольных учреждений. Они откроются после окончания карантина, предположительно это произойдет 17 августа. В дежурные группы будут принимать детей по заявлению родителей, - сказал глава региона.

Он также рассказал об изменениях в работе колледжей. Восемь сельских колледжей (1 324 студента) начнут работу в новом учебном году в традиционном формате. Остальные студенты должны учиться дистанционно.

При этом те, кто осваивает технические специальности, будут сдавать лабораторные и практические работы в учебных заведениях подгруппами не более 15 человек. Студенты-гуманитарии должны проходить практику в режиме онлайн.

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