С 17 августа в Карагандинской области заработают детсады
В дежурные группы будут принимать детей по заявлению родителей.
Аким Карагандинской области Женис Касымбек в прямом эфире телеканала Saryarqa рассказал о планируемом открытии детских садов и изменениях в формате работы колледжей. Об этом сообщает официальный сайт главы региона, передает zakon.kz.
Много вопросов поступает о работе дошкольных учреждений. Они откроются после окончания карантина, предположительно это произойдет 17 августа. В дежурные группы будут принимать детей по заявлению родителей, - сказал глава региона.
Он также рассказал об изменениях в работе колледжей. Восемь сельских колледжей (1 324 студента) начнут работу в новом учебном году в традиционном формате. Остальные студенты должны учиться дистанционно.
При этом те, кто осваивает технические специальности, будут сдавать лабораторные и практические работы в учебных заведениях подгруппами не более 15 человек. Студенты-гуманитарии должны проходить практику в режиме онлайн.
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