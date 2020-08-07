Выбросы ТОО "АНПЗ" проходят три ступени контроля

Данные ежеквартально в виде отчета направляются в Департамент экологии Атырауской области.

Все выбросы загрязняющих веществ ТОО "АНПЗ" являются измеримыми и контролируемыми, сообщает zakon.kz.

1 ступень – государственный контроль. Выбросы ТОО "АНПЗ" производятся в строго определенной пропорции согласно разрешению на эмиссии в окружающую среду, выдаваемым заводу Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. Со своей стороны, ТОО "АНПЗ" стремится минимизировать экологическое воздействие и никогда не достигать предельно установленных объемов валовых выбросов загрязняющих веществ.

2 ступень – собственный мониторинг.

На ТОО "АНПЗ" действуют четыре автоматических станции контроля качества атмосферного воздуха, расположенные в точках соседства завода с населенными пунктами или защитными зонами. Этими автоматическими станциями завода ведутся круглосуточные наблюдения, а данные ежедневно поступают в РГП "Казгидромет".

3 ступень – производственный экологический контроль.

В рамках ПЭК ведется мониторинг атмосферного воздуха на промышленной площадке завода, на границах СЗЗ завода, на полигоне твердых промышленных отходов завода, на полях испарения левобережной части Атырау на содержание диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, сажи и других загрязняющих веществ. Данные ПЭК ежеквартально в виде отчета направляются в Департамент экологии Атырауской области и загружаются на портал Единой информационной системы охраны окружающей среды.

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