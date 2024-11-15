АНПЗ обвинили в несанкционированном хранении серы в центре Атырау

В Департаменте экологии по Атырауской области заявили о том, что по факту хранения АНПЗ серы в центре Атырау проведут проверку, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам и.о. руководителя Департамента экологии по Атырауской области Ерлана Есенова, о хранении серы на территории Атырауского нефтеперерабатывающего завода стало известно на общественном слушании по вопросу получения заводом комплексного экологического разрешения на 10 лет, который на днях прошел в Атырау. Сейчас документы передают в прокуратуру для регистрации начала проверки.

"На общественном слушании один из жителей города сообщил, что в центре города на территории АНПЗ хранится сера. Мы вместе с общественностью выехали на место и с помощью дрона увидели, что, действительно, на базе завода по улице Ауэзова, 91 хранится в мешках вещество, похожее на серу. Со стороны общественности к нам поступило заявление о законности хранения данной серы. Согласно Предпринимательскому кодексу, документы сейчас передаются в прокуратуру для регистрации проверки. Этот процесс займет 10-15 дней. Результаты будут озвучены общественности", – прокомментировал Ерлан Есенов.

Он также добавил, что, если это товарная сера, то на нее разрешение не требуется, а если выяснится, что это отход, то за отсутствие разрешения компания будет привлечена к административной ответственности, что ударит по кошельку предприятия.

Споры по поводу хранения серы нефтегазовыми организациями в Атырауской области, образующейся в результате переработки нефти, не утихают давно.

К примеру, в 2023 году Министерство экологии и природных ресурсов обвинило одно из крупнейших предприятий нефтегазовой отрасли РК – компанию NCOC – в превышении лимита в хранении серы более чем в два раза. За нарушение окружающей среды министерство подало иск к консорциуму на сумму $5,14 миллиарда.

По словам Ерлана Есенова, сейчас документы находятся в суде. Сумма штрафа пока на рассмотрении.