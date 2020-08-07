Дело экс-акима Кызылординской области поступило в суд

Искаков был взят под домашний арест по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Досудебное расследование в отношении экс-акима Кызылординской области завершено, сообщил на брифинге старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Антикоррупционной службой действительно проводилось досудебное расследование в отношении экс-акима Кызылординской области и других должностных лиц акимата области. В настоящее время уголовное дело завершено расследованием. Дело передано в Кызылординский городской суд №2. На сегодняшний день это последняя информация, — сообщил Бигайдаров.

Досудебное расследование, как сообщали ранее, было начато в апреле месяце. Отвечая на вопрос журналиста относительно уголовного дела в отношении акима Кызылординской области, в ведомстве заявляли, что в соответствии со статьей 201 УПК РК и в интересах следствия данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Как сообщали в СМИ, экс-аким Кызылординской области Куанышбек Искаков был взят под домашний арест по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере (статья 190 часть 4 пункт 2) Уголовного кодекса РК).

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!