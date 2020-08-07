Больные COVID-19 выходят из дома на улицу в Алматы

Введены ограничительные меры по контролю за лицами, находящимися на дом карантине, это около 1300 человек.

Некоторые заболевшие коронавирусом алматинцы, помещенные на амбулаторное лечение и домашний карантин, позволяют себе выходить на улицу и создают риск для других горожан. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.

В Алматы на сегодня есть 1400 активных очагов заболевания коронавирусом. Но не все заболевшие, находящиеся на домашнем лечении, соблюдают правила самоизоляции.

Мы накануне 200 очагов проверили, в 23-х выявили, что больных не было дома. Они ходили по городу, заражали, - сообщил Бекшин.

По его словам, 30 июля Постановлением №54 введены ограничительные меры по контролю за лицами, находящимися на дом карантине, это около 1300 человек.

Если их (помещенных на амбулаторное лечение и домашний карантин) дома нет на карантине, административные меры применяются по статье 425 КоАП, штраф 30 МРП. Если оплачивает за неделю, сумма штрафа 41 тыс. тенге. Но если человек при нарушении требований домашнего карантина заразил, возбуждается уголовное дело. Бессимптомные также лечатся на дому. Мы нарушителей направляем в карантинный стационар, это санаторий Коктем. Туда могут добровольно обратиться находящиеся на домашнем карантине, если дома нет условий для самоизоляции, рядом живут маленькие дети, пожилые, беременные и так далее. Акиматом созданы все условия. 3-разовое питание. Сейчас там 15 нарушителей. И 3 человека сами изъявили желание поместиться туда. Этот одна из мер профилактики, - сказал главный санврач Алматы.

Альберт Ахметов

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