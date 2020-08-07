Казахстан может направить военных медиков в Ливан

Поручение о проработке этого вопроса дал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Нурлана Ермекбаева, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами заслушал доклад министра обороны о ходе боевой и оперативной подготовки вооруженных сил, направлениях развития казахстанской армии.

Нурлан Ермекбаев проинформировал Касым-Жомарта Токаева о работе военных медицинских госпиталей для приема зараженных вирусом COVID-19. Он также рассказал о деятельности военных по дезинфекции в десяти городах республики и взаимодействии казахстанских военных медиков с их российскими коллегами, прибывшими в нашу страну.

Отдельным блоком министр доложил о разработке Концепции строительства и развития Вооруженных Сил.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости учитывать финансово-экономические возможности государства при планировании развития казахстанской армии.

В данном контексте министр обороны отметил, что при разработке Концепции на первом этапе с целью экономии бюджетных средств сделан упор на оптимизацию организационно-штатной структуры, численности воинских частей и объектов воинской инфраструктуры, рациональное использование боеприпасов, военной техники.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о завершении кампании по призыву военнообязанных на срочную воинскую службу.

Глава государства отметил необходимость планового перевооружения, модернизации армии, внедрения элементов автоматизации и цифровизации, в том числе в деятельность военкоматов. По его мнению, особое внимание следует укреплению воинской дисциплины, противодействию коррупции.

Верховный Главнокомандующий поручил проработать вопрос отправки военных медиков в Ливан для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате взрыва в порту Бейрута.

Отмечена необходимость постоянной боеготовности компонентов двойного назначения, в частности тех служб и родов войск, которые могут быть задействованы при ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, а также в борьбе с биологическими и химическими угрозами.

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