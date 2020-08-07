Турция возобновила геологическую разведку в Средиземном море
Эрдоган отказался от своей инициативы в споре с Грецией.
Фото : Anadolu7 августа 2020, 19:46
Буровое судно Барбарос Хайреттин возобновило геолого-разведочное бурение в Средиземном море, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.
Мы снова приступили к геолого-разведочному бурению в Восточном Средиземноморье. Мы вновь отправили Барбарос Хайреттин выполнять поставленную задачу, - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган в конце июля предложил приостановить геолого-разведочные работы в Средиземном море для обсуждения с Грецией конфликта вокруг острова Кастелоризо.
Турция собиралась направить исследовательское судно Oruc Reis и два вспомогательных судна для геологической разведки в водах к югу от греческих островов Родос, Карпатос и Кастеллоризо.
Это усилило напряженность в отношениях с соседней Грецией и вызвало критику со стороны США, Франции и других европейских стран.
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