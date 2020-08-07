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Зачем аким Караганды снял часы за $5 тысяч перед прямым эфиром

Эти часы - марки Ulysse Nardin.

Фото : Кадр из видео7 августа 2020, 20:29

Аким Караганды Нурлан Аубакиров рассказал, зачем снял часы перед прямым эфиром в Instagram, передает zakon.kz.

В социальной сети появилось видео, где Аубакиров перед прямым эфиром снимает часы. Любопытные зрители сразу определили марку и стоимость аксессуара - Ulysse Nardin, $5 000.

Часам, которые я снимал перед выходом в прямой эфир - 10 лет. Это Ulysse Nardin. Их подарили мне в 2010 году родные на 35-летие. Можете посмотреть фотографии прошлых лет и убедиться, что это мои часы, которые я ношу и не скрываю. Почему я решил их снять, здесь все очень просто, вернулся с объезда по городу, на улице очень жарко поэтому я снял галстук и часы. Какого-либо умысла не вкладывал, - значится в официальном аккаунте акимата Караганды.


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