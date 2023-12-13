Тысячи призов – в прямом эфире

13 декабря Olimpbet проведет второй розыгрыш главной акции года – "Көп рақмет". Ранее обладателями призов от самого щедрого казахстанского букмекера стали более трех тысяч клиентов. На этот раз он готов сделать еще больше подарков.





Во-первых, выиграть десятки фрибетов по 10 и 50 тысяч тенге, а также смартфоны iPhone 15 могут подписчики канала Olimpbet Play , которые первыми ответят на серьезные и не очень вопросы от Дедушки Мороза. Помогать зрителям будут специалист в теннисе Сергей Мазур, ведущая канала Olimpbet Play Кариша и стендап-комик Арсен Алтыбаев.





А затем, для тех клиентов Olimpbet, кто стал участником акции "Көп рақмет", будет разыграна вторая часть огромного призового фонда. Это ноутбуки, смарт-телевизоры, игровые приставки, умные часы, колонки, другие призы и тысячи фрибетов.





Подключайтесь к трансляции "Көп рақмет" 13 декабря, в 19:00.





Условия акции "Көп рақмет":





для участия в розыгрыше 10 тысяч призов нужно сделать ставку в приложении или на сайте Olimpbet.kz от 3 000 тенге на события с коэффициентами от 1.5 (ординар) и от 1.8 (экспресс);

для участия в розыгрыше квартир, нужно сделать ставки с теми же коэффициентами, но на сумму от 10 000 тенге;

чем больше прогнозов, тем больше шансов на выигрыш.

Сроки проведения акции "Көп рақмет" от Olimpbet: с 15 ноября по 27 декабря 2023 года.



